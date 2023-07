Esa abanderada Es parte de lo mismo; no es una candidato de un partido; en realidad es una representante de la oligarquía, de este grupo conservador, que son los que han estado imponiéndose durante décadas y quieren continuar haciéndolo, regresar por sus fueros. Desde luego, es un dedazo que llevaron a cabo por conducto de Claudio X. González; él es quien decidió previo consenso de los oligarcas y también de acuerdo con intelectuales acomodaticios, del régimen y medios de información o de manipulación , y el junior ni siquiera es un dirigente político o de un partido, es un gerente. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas .

¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? , preguntó el mandatario. Porque ellos suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo , cuando en realidad es parte de ellos, no del pueblo, sino forma parte de los conservadores. Desde luego, no es de los arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos, ¿no?

Si la revelación de la bola de cristal presidencial es correcta, entonces prácticamente la elección del futuro inquilino-a de Palacio Nacional será un paseo por el campo, porque con esa candidata –de hecho, con cualquier otro u otra de esa cantera– y por mucho dinero que el bloque conservador inyecte a su campaña, su derrota está más que garantizada. Es de suponer que el grupo que no da la cara es consciente de esta situación, de tal suerte que su verdadera apuesta parece orientarse al control del Congreso (diputados y senadores), porque la Presidencia de la República la tiene más que perdida.

ras unos días de espera, por fin se conoció la tan esperada predicción presidencial sobre la identidad de quien sería la abanderada del autodenominado frente opositor. En la mañanera de ayer, y con base en sus gargantas profundas , López Obrador sostuvo que hace como 15 días a un mes se enteró que es Xóchitl Gálvez , tras “un proceso de consulta arriba, con los que no dan la cara, pero sí actúan, y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia, consulta también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales (Aguilar Camín, Krauze, Castañeda), y por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque, pues, no quieren ser comparsas”.

El procedimiento de selección no es tal, porque es una gerencia; arriba están los que verdaderamente mandan quienes se hacen representar por Claudio X. González hijo. Y hacia abajo están los que le obedecen a Claudio, y lo lamentable es que ahí están los partidos formales de oposición, debajo de. Por eso están desintegrándose. Y ahí están los intelectuales del régimen y ahí están los medios de manipulación. ¿Y, por qué Xóchitl? Repito: trabajó con Fox, fue directora del instituto indigenista, y al mismo tiempo, porque la única elección que ha ganado, no sé si otra, fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas, y son los que ahora la están apoyando .

La catarata de renuncias en el autodenominado frente opositor es “parte de lo mismo, es que todo esto está deshaciendo a los partidos. Ya hay un poder de facto que borró por completo a los partidos. Es un fenómeno antidemocrático y totalmente contrario a la Constitución, porque no es posible que se simule que hay un partido, que se está luchando por la democracia, cuando en realidad lo que existe es un grupo de interés creado, un grupo de poder económico, de poder político, un grupo de presión, un mazacote que no se había visto en la historia del país, que es el que pretende frenar la transformación de México. Eso es lo que está sucediendo. La política también es un oficio. Qué va a saber Claudio de eso. Imagínense, poner en manos de un gerente que lleva ya no sé cuántas elecciones perdidas. Si trabajara de verdad en una empresa, ya lo hubiesen corrido”.

Las rebanadas del pastel

De por sí flaco, ojeroso y sin ilusiones, el PRI se desmorona. Ahora, de los 13 senadores que tenía sólo le quedan nueve, con ganas de disminuir: Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila (más ex legisladores y ex alcaldes ) se bajan del barco tricolor (pero no sueltan el escaño) y anuncian el movimiento Congruencia por México, para seguir haciendo política . ¿Y por qué se van? Pues porque Alejandro Alito Moreno atrapó y destruyó al partido, lo hizo pedazos; es la peor dirigencia de la historia .

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com