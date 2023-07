L

a probable decisión de Claudio X. González en el sentido de imponer a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial del Frente Amplio se basaría en su percepción de que haría una campaña al estilo que ya se le conoce: desplantes, shows, protestas, ataques contra el adversario (a) de Morena y, si el resultado de la votación no la favorece, como es seguro, no reconocería su derrota. Ese proceder no contraviene las reglas que el frente ha dictado a sus aspirantes: no repartir propaganda ni organizar actos de proselitismo. Xóchitl no necesita nada de eso, el espectáculo es ella misma. Los medios de comunicación empresariales –es decir, casi todos– seguirían paso a paso sus actividades al mismo tiempo que cerrarían las puertas a sus adversarios. Además, ahí están los magistrados del Tribunal Electoral federal para apoyarla. El soso Enrique de la Madrid y el fifí Santiago Creel no poseen el golpe de la ex delegada en Miguel Hidalgo. Tal vez Claudio dispone de otra ficha, pero no tiene los mismos recursos escénicos. Se trata de Gabriel Quadri. Sin embargo, se encuentra inhabilitado por el Tribunal por ejercer violencia política en razón de género. Hay algo todavía no resuelto. ¿Qué va a darles como premio de consolación a los aspirantes que serán sacrificados? En la lista están los mencionados Creel y De la Madrid, José Ángel Gurría, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo y así hasta contar 10. Son los que quedan en la lista después de que seis dijeron esquina, bajan .

Atilito

Del ex presidente Zedillo a la fecha no se recuerda a nadie que le haya hecho tanto daño al PRI como Alito Moreno. En la confrontación entre técnicos y políticos del priísmo que ocurrió en el zedillato, los ganones fueron el PAN y Vicente Fox. El conflicto interno revive en nuestros días: cuatro personajes renunciaron al tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas y Nuvia Mayorga Delgado. Se constituirán en un movimiento político y social denominado Congruencia por México. Los secundaron centenares de militantes en todo el país. Algunos de los números de Alito: a partir de 2019, de las 23 elecciones a gobernador, el PRI ha perdido 21 y dos las ganó por alianza. Más que Alito es Atilito. Todavía le falta una actuación: hacer campaña por un candidato del frente que no será priísta… y perderla.