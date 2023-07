Celebra cinco años del triunfo de AMLO

E

l problema con la situación actual en el país, es que se sigue pensando que las decisiones son absolutas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones son del pueblo, de los que votamos por él.

El mandato popular, afortunadamente respetado, fue claro el 1º de julio de 2018, no más corrupción, no más impunidad, no más abuso del poder. Hacer valer el poder del Estado Mexicano en beneficio de todas y todos. El Presidente simplemente ejecuta el mandato popular.

Hay que apoyar al Presidente que se está enfrentando a un monstruo de corrupción de mil cabezas, y que sobrevivió por más de 80 años. Es absurdo e injusto culpar al político tabasqueño por los problemas heredados. Es la herencia del derroche de corrupción de las bandas de pillos y delincuentes, que hicieron del gobierno un botín personal. A ellos es a los que hay que culpar. AMLO ha tratado de sanear al país, que es una tarea enorme.

En lo personal, lo sabía desde que tomó posesión. En el Zócalo, aquel histórico 1 de diciembre de 2018, lo miraba con una gran admiración, por la tarea gigantesca que tenía que enfrentar. Lo está haciendo bien, de manera coherente, un ejemplo: el programa de ayuda para los niños indígenas discapacitados, secularmente olvidados, la capacitación de los jóvenes, la pensión universal para adultos mayores son dignos de aplauso.

Se ha preocupado por el bien común, y eso en un país lleno de divisiones y rencores, ya es un mérito, y más viniendo del Presidente de la República. Trabajador incansable, a cinco años de su arrollador triunfo, sin pensarlo siquiera, votaría, otra vez, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arturo García Alcocer

Dejan sin luz a escuela en Coapa, denuncia

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad:

La escuela de bachillerato Instituto Coapa se encuentra sin servicio de luz desde el pasado miércoles, a pesar de que se han girado instrucciones para la reanudación del servicio por el responsable de la CFE en la calle Puente de Piedra, en Tlalpan.