l Frente Amplio por México, reciente nombre con el que se bautizó al proyecto empresarial-partidista encabezado por Claudio X. González, nace en medio de turbulencias e indicios de una pronta disgregación. Un día antes de que se hiciera público el membrete que sucedió a Va por México y se diera a conocer el método con el cual elegirá a su candidato presidencial para 2024, ya se había disuelto el Comité Electoral Ciudadano que iba a organizar las primarias opositoras. Cinco de sus 11 integrantes renunciaron entre señalamientos de que el procedimiento acordado entrega todo el poder decisorio a las cúpulas de los partidos, mientras la sociedad civil organizada se ve relegada a un papel meramente decorativo.

Ese mismo domingo 25 de junio, el senador Germán Martínez y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, declinaron su participación en el proceso para elegir al representante de las derechas. En días siguientes, se desmarcaron de la contienda las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu, el ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, y el empresario Gustavo de Hoyos Walther. La baja de la legisladora sonorense fue particularmente sensible por las acres palabras con que acusó la falta de legitimidad de la fórmula establecida para seleccionar al abanderado de la coalición.

Si estas defecciones no fueran suficientes, ayer el senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sus colegas Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila (ex gobernador del estado de México y poderoso operador electoral), así como tres centenares de militantes, anunciaron su renuncia al PRI. Los ahora ex priístas lanzaron Congruencia por México , plataforma política que se sumará a la miríada de denominaciones que conforman la oposición, hasta ahora sin mayor trascendencia. Apenas el 21 de junio, el PRI se quedó sin presencia en el Congreso de Hidalgo y sin dirigencia estatal, pues todos sus liderazgos abandonaron la formación en protesta contra el Comité Ejecutivo Nacional. Del tercer miembro de la alianza hay poco que decir: de acuerdo con un ejercicio demoscópico divulgado ayer, el PRD retiene un exiguo 1.5 por ciento de las simpatías ciudadanas.