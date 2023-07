Jorge Enrique Botero

Martes 4 de julio de 2023, p. 27

Bogotá. Un cura que lo alentaba a mentir, un aliado que lo traicionó y un ex presidente que lloró con él cuando aparecieron los primeros indicios de que Odebrecht había financiado su campaña electoral, son apenas algunos de los picantes ingredientes del entramado de corrupción que hoy tiene a Óscar Iván Zuluaga a las puertas de la cárcel, nueve años después de haber intentado llegar a la presidencia de Colombia con la bendición de Álvaro Uribe.

Audios revelados por la fiscalía general en los que se escucha a Zuluaga admitir que a su campaña habían ingresado al menos un millón 600 mil dólares de la multinacional Odebrecht, además de numerosas grabaciones en las que el ex candidato reconoce haber hecho varias jugadas para impedir que las autoridades electorales lo investigaran, han dejado en evidencia un entramado de corrupción en el que se escuchan los nombres de tres ex presidentes (Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque) así como del actual registrador del Estado Civil, Alexander Vega, y de un hijo de Zuluaga, quien fungió como gerente de la campaña electoral.

El autor intelectual de este tsunami político es Daniel García, un opaco ex funcionario del gobierno de Uribe que trabajaba en la campaña electoral de Zuluaga y quien se había convertido en el principal candidato a pagar todos los platos rotos del escándalo.

Por instrucciones del candidato presidencial, fue él quien tramitó ante funcionarios de Odebrecht el pago de los jugosos aportes. Sin embargo, García fue alimentando sospechas sobre el papel que lo pondrían a jugar en caso de que se destapara el escándalo y grabó durante años sus conversaciones con Zuluaga.

La gota que rebosó la copa de sus temores llegó en 2022 cuando el Centro Democrático, el partido de Uribe, no sólo le impidió inscribirse como candidato al Senado, sino que lo expulsó. Fue entonces cuando decidió entregar su arsenal de grabaciones a la fiscalía.

Todos olfatearon que la olla podrida se iba a destapar

No voy a eludir mi responsabilidad, ni me voy a esconder, ni voy a lavarme las manos con nadie, yo no actúo así, tenga claro eso , le dijo Zuluaga a García cuando las aguas comenzaron a enturbiarse y ya todos olfateaban que la olla podrida estaba por destaparse. En un intento más sutil por atenuar las preocupaciones de quien había sido su mano derecha en la campaña electoral, el ex candidato le narró un encuentro que había sostenido con un sacerdote de nombre Arturo.

Un cura lo alentaba a mentir

Él me iluminó, Daniel, me habló de la restricción mental, que es un principio moral. Me dijo que yo tenía el derecho a proteger a mi familia pues estamos rodeados de mucha maldad y no tenemos la obligación de inmolarnos . Zuluaga insta a García visitar al cura y este acepta pero con una condición. Voy a hablar con él sólo .

Los audios en poder de la fiscalía no revelan si García se confesó ante el sacerdote, pero sí dejan ver que Zuluaga está bajo los efectos de la culpa por haber involucrado a su hijo en las transacciones con Odebrecht: “Para mi esto es un asunto de papá e hijo, mi familia no resiste más esta mierda (…) el desespero es muy grande, esto es un infierno”.