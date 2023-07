En Vesti Nedieli (Noticias de la semana), el dominical programa estelar del canal Rossiya-1, el conductor Dimitri Kisiliov –que en su momento no escatimó elogios para describir la hazaña del grupo Wagner que finalmente, tras ocho meses de cotidianos ataques, conquistó la estratégica ciudad de Bakhmut en ruinas y ahora dice que en realidad, dominar Bakhmut no es tan importante en el conjunto del frente – aseguró que el grupo Wagner y el consorcio Konkord, ambos propiedad de Prigozhin, “en total se beneficiaron con contratos del Estado por un valor de un billón 700 mil rublos, equivalente a 325 mil millones de pesos.

A partir del momento en que ordenó a sus mercenarios detener el avance hacia Moscú el sábado de la semana anterior, faltando 200 kilómetros para llegar a la capital rusa desde Rostov del Don, Prigozhin sólo había difundido un breve mensaje en el que aseguró que no tenía la intención de derrocar al presidente Vladimir Putin.

Esos planes fracasaron en primer lugar porque el personal de las fuerzas armadas mostró su apego al juramento de lealtad y el deber militar. La provocación no influyó en las acciones de los grupos de tropas. Los militares, con valentía y determinación, siguieron cumpliendo las tareas que se les encomendó , afirmó Shoigu ayer, durante una reunión con militares rusos, de acuerdo con la agencia noticiosa oficial TASS.

Kisiliov no precisó de dónde sacó esa cifra ni a qué periodo se refería, limitándose a decir que no es lo que se embolsó (Prigozhin), pero da una idea del volumen de sus negocios y de sus ambiciones desmedidas .

Para forzarlo a vender barato, presumiblemente al magnate Yuri Kovalchuk, muy cercano a Putin, las autoridades rusas bloquearon, una vez fracasada la rebelión, el acceso a casi todos los recursos mediáticos vinculados a Prigozhin.

En esas condiciones, y por boca de su brazo derecho en materia de medios, Yevgueni Zubariev, el director general de Patriot, Prigozhin, en el mejor estilo de Lope de Vega, se comportó como el perro del hortelano y rechazó vender su emporio mediático.

En un video difundido en las redes sociales, el sábado anterior, Zubariev anunció: tomamos la decisión de cerrar todos los medios de Patriot y salirnos del espacio informativo de Rusia .

Zubariev precisó que esto se refiere a la Agencia de Investigación de Internet (como se llama ahora la fábrica de troles), la Agencia Federal de Noticias, numerosas páginas web, canales de Telegram y otras redes sociales, así como los blogueros que reproducían sus contenidos. Clausuró asimismo una incipiente red social propia.

En el segmento ruso de las redes sociales circulan no pocos testimonios de empleados del holding de medios Patriot –llegó a tener 16 mil– que se quejan no sólo de que perdieron el trabajo de la noche a la mañana, sino que no recibieron ninguna compensación.

Suspenden un mes centros de reclutamiento

El grupo Wagner anunció el domingo que suspende temporalmente el funcionamiento de sus centros de reclutamiento durante un mes debido a la no participación temporal en la campaña militar (en Ucrania) y su traslado a Bielorrusia .