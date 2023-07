Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. 25

Madrid. Al continuar incrementándose los mensajes de odio de la extrema derecha en España, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reconoció este lunes que si le tengo que pedir a Vox el sí, lo lógico es que forme parte de mi gobierno .

El candidato del PP es el principal protagonista de los recientes sondeos electorales de los principales medios españoles de cara a las elecciones generales del próximo día 23, en los que se confirma que va de puntero y en los que también se registró una ligera recuperación del aspirante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista con el diario El Mundo, Núñez Feijóo defendió su política de pactos y alianzas con la ultraderecha de Vox, que han permitido al PP arrebatar varios gobiernos autonómicos y municipales a la izquierda.

Esas alianzas son variadas; las hay en las que sólo se cedió a la ultraderecha la presidencia del Parlamento regional, pero también hay otras en las que Vox entró de lleno a formar parte del gobierno autonómico, como ocurrió en Castilla y León y Extremadura el fin de semana.

Mayoría a ultranza