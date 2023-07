Comenzó a medianoche con bombardeos y luego grandes grupos de soldados atacaron Jenin desde diferentes entradas simultáneamente. Más tarde usaron excavadoras para abrir un camino a través de los vecindarios , dijo a The Independent Mustafa Sheta, director del Freedom Theatre de Jenin.

Se jactó de que la incursión se ha desarrollado en una de las zonas más densamente pobladas del planeta y se ha hecho con daños mínimos para los civiles y sin causar daño a personas que no estuvieron involucradas .

Un vocero de la Casa Blanca indicó: hemos visto los informes y estamos monitoreando la situación de cerca , y añadió: apoyamos la seguridad y el derecho de Israel a defender a su pueblo contra Hamas, la Yihad Islámica, y otros grupos terroristas , indicó The Independent.

Reuters, Afp, Ap, Europa Press, Sputnik Y The Independent

Refirió que su teatro, un conocido centro comunitario y cultural, fue dañado por proyectiles que cayeron cerca mientras los civiles de la zona se refugiaban allí. Las excavadoras llegaron a la calle a ambos lados del teatro; no sabemos el alcance del daño , agregó.

El ejército israelí negó un ataque directo al teatro y replicó que solo atacaba objetivos militares y compartió imágenes de drones en Twitter que parecían mostrar el teatro intacto.

Los palestinos describieron la operación como una guerra real y una invasión . Sarah Abu al-Rob, una periodista palestina de Jenin, expuso: esto es una invasión y un asedio, por primera vez desde 2002 el campamento está rodeado .

Los drones se oían claramente y el sonido de disparos y explosivos se escuchaba en toda la ciudad horas después de los ataques, refirió Reuters.

El pueblo no se arrodillará: ANP

Nuestro pueblo no se arrodillará, no se rendirá, no levantará la bandera blanca y se mantendrá firme en su tierra frente a esta brutal agresión , dijo Nabil Abu Rudeineh, vocero del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) Mahmoud Abbas. Demandó una acción internacional urgente para detener inmediatamente la ofensiva . Por lo pronto, el liderazgo palestino decidió hoy cortar todos los contactos con la parte israelí , informó la agencia palestina Wafa.

Hamas se dice listo para intervenir

Las Brigadas de Jenin dijeron que enfrentaban a las fuerzas israelíes y que derribaron uno de los aviones no tripulados, mientras Hamas, que gobierna en Gaza, dijo que estaba listo para intervenir si Israel va demasiado lejos y persiste en su agresión en Jenin.

En algunos momentos de la mañana se pudieron ver al menos seis aviones no tripulados sobrevolando la ciudad y el campo contiguo, una zona densamente poblada que alberga a unos 14 mil refugiados en menos de medio kilómetro cuadrado.

Lo que está ocurriendo en el campo de refugiados es una auténtica guerra , dijo Khaled Alahmad, conductor de ambulancia palestino. Hubo ataques desde el aire apuntando al campo, cada vez que llevamos entre cinco y siete ambulancias volvemos llenos de heridos .

A medida que avanzaba la operación, excavadoras blindadas israelíes destrozaron caminos en el campo, cortaron el suministro de agua a la ciudad, informó el municipio de Jenin.

Un portavoz militar israelí indicó que la operación duraría todo el tiempo que sea necesario y las autoridades israelíes sugirieron que las fuerzas podrían permanecer durante días. Una operación no termina en un día , declaró a la radio del ejército el ministro de Energía, Israel Katz, miembro del gabinete de seguridad.

Ataques con drones

El ejército israelí no había utilizado ataques con drones en Cisjordania desde 2006 hasta el mes pasado, cuando el 21 de junio atacó cerca de Jenin.

La operación, en la que participó una fuerza descrita como "del tamaño de una brigada" -lo que sugiere unos mil a dos mil efectivos-, tenía por objeto ayudar a "acabar con la mentalidad de refugio del campo, que se ha convertido en un avispero", dijo el teniente coronel Richard Hecht, portavoz del ejército.

Israel capturó Cisjordania, que los palestinos consideran el núcleo de un futuro Estado independiente, junto con Jerusalén Este y Gaza, en la guerra de 1967.

Tras décadas de conflicto, las conversaciones de paz, auspiciadas por Estados Unidos, llevan congeladas desde 2014.

La violencia ha aumentado el último mes y, desde inicios del año han muerto al menos 185 palestinos, 25 israelíes, un ucranio y un italiano, según un recuento de Afp basado en fuentes oficiales.