Con sombrero y el rostro cubierto, Herrera Abarca dijo: Estamos a unos pasos de la presidencia municipal. Estamos cansados de ser extorsionados, atropellados, humillados y asesinados. Más de 31 gentes están desaparecidas, no 21, aparte de los homicidios cometidos en los alrededores .

Manifestó: “Tiene que haber un cambio, porque si no el gobierno local seguirá perjudicándonos, cometiendo actos criminales. Señores, estamos acá para evitar que vuelva la violencia, queremos que dé solución el gobierno, que todo se llegue a dirimir en paz, sin violencia, sin agresiones, con respeto a todos los habitantes de esta cabecera.

No queremos más agresiones en contra nuestra ni en contra de los representantes de los gobiernos federal y estatal. No queremos que agresiones en contra de algún ciudadano por parte de El Machete.

Herrera Abarca pidió no regresar a la violencia, como en días anteriores. Queremos que la paz social permanezca en nuestro pueblo. Respeto a los derechos humanos, políticos y sociales, todo eso. No deseamos que un grupo armado siga imponiendo autoridades .

Aseguró pertenecer “a la organización autónoma, pero no estoy acá para que me den un peso, sino para representar al pueblo porque fui agredido como ciudadano cuando me encontraba en mi trabajo.

Ustedes son testigos de que yo vivo de mi trabajo honesto y no tengo de qué avergonzarme. Sólo por llevar el apellido (Herrera) de enemigos políticos. No, señores. Nosotros no le debemos nada a ese grupo armado y por eso estamos dando la cara con respeto y dignidad, porque ya bastó , aseveró.

Por la noche, en redes sociales se difundió un video en donde se observa que ocho hombres armados respaldan las acciones de los pobladores y exigen la destitución del concejo municipal.