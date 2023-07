Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. a12

Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul, reproduce un diálogo que en días anteriores tuvo con Víctor Velázquez, presidente del club, para retratar la obligación con la que inicia esta temporada en la Liga Mx. “Me dijo el ingeniero: ‘esta es una institución grande y como mínimo tiene que estar en la Liguilla, independientemente del entrenador y los jugadores”, rememora el brasileño en el contexto de su primera derrota ante el Atlas (2-0), tras su visita al estadio Jalisco.

No fue lo que esperábamos, perder nos deja inconformes y el estado de ánimo no es el ideal. Tenemos muchas ausencias. Cuando estemos completos podremos aspirar a mejores cosas . Además de los seleccionados nacionales que participan en la Copa Oro y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, La Máquina no ha podido contar con el refuerzo colombiano Willer Ditta por asuntos burocráticos.

Respecto al Tricolor, Tuca observa que lo único que parece interesarles a dueños y directivos del futbol nacional es el título de la Copa en Concacaf para calmar las aguas y las críticas de la prensa , pues no existe ningún plan a futuro.