Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. 32

Ante el retraso en el pago a la constructora, las obras de reconstrucción en el inmueble de Saratoga 714, ubicado en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, se encuentran suspendidas desde octubre del año pasado, cuando debieron terminarse en enero de este año que concluyó el contrato, denunciaron los damnificados del sismo de 2017.

Detallaron que a la fecha no se han podido reiniciar, debido a que existe un faltante de 7.9 millones de pesos, adicionales al presupuesto original, que la Comisión para la Reconstrucción no quiere asumir, con el argumento de que no tiene más recursos, por lo que ha manifestado su intención de eliminar conceptos de los departamentos para hacer frente a este déficit.

Comentaron que la comisión ha cometido una serie de errores y omisiones que no sólo ha alargado el proceso de reconstrucción, sino que, además, han mermado el valor de su patrimonio, pues tuvieron que readecuar el proyecto con material de menor calidad en los acabados, debido a que autorizó a la primera constructora que se hizo cargo del inmueble de un presupuesto insuficiente, ya que no contaba con la cotización de un piso completo.