Dicha negativa “me afecta porque no tengo ingresos y me dijeron que no me podían apoyar en ese sentido “, señaló.

Me engañaron

Susana, también vecina de la demarcación, comentó que hace unos días la invitaron a una conferencia con el alcalde Mauricio Tabe; “me llevaron con engaños porque yo no sabía de qué se trataba.

Cuando me encontraba en el lugar, me dijeron lo que yo tenía que decir en ese momento. La persona que me invitó a esa conferencia me condicionó la ayuda que me había dado para la poda de unos árboles en mi casa , explicó.

Además, aseguró, me hizo firmar la cancelación de la revocación de mandato y casi la mayoría de las personas que conozco han pasado por lo mismo. Les están condicionando las ayudas para que se desistan de esta revocación, que la verdad yo sí firmé .

La denuncia que se presentó en la fiscalía capitalina también fue por la difusión indebida de bases de datos personales de quienes otorgaron su firma de apoyo para el proceso por las autoridades gubernamentales. Consideraron que ello podría vulnerar la confidencialidad y seguridad de los ciudadanos involucrados.

El comité promotor espera que esta denuncia sea tratada con la seriedad que merece y confía en que se garantizará la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.