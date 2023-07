Dijo que migrantes indocumentados de Centro o Sudamérica cuando llegaban a México ya tenían un amparo de un juez mexicano; alguien les entregaba aquí el documento.

Antes había puertas de simulación por donde sacar a los indocumentados y llevarlos a un taxi que los esperaba, explicó el funcionario. Los agentes migratorios solían tener una contraseña para que los identificaran los viajeros para esa llegada irregular. Eso lo detectamos y ya hay mucho control .

Aquí no tenemos una cárcel. Es una sala con cama, sillones y televisión de la que no pueden salir, no porque estén presos, sino porque no están de manera legal en el país. Hasta que se defina la situación o la compañía que los trajo los retorne, se concluye el trabajo de las autoridades .

Funcionarios del AICM recuerdan numerosas historias desde que entró la Marina a la administración de la terminal. Una de ellas fue la de una mujer que llegó con su hijo de cuatro años. Al ver que le iban a prohibir la entrada al país, corrió hacia una escalera eléctrica, soltó al menor y se lanzó al vacío. Fue conducida al hospital y tardó en sanar, pero se salvó. El gobierno le otorgó la internación humanitaria, no tanto por ella, sino en consideración a la situación del niño.

Otro caso fue el de un extranjero que estaba retenido en un local de Migración y trató de evadirse por el sistema de ventilación. Subió a un conducto, pero no logró su objetivo.

Objetos perdidos

En ambas terminales del AICM cada día hay unos 200 reportes de objetos olvidados o abandonados. Son tantos que resultan insuficientes los grandes anaqueles destinados al resguardo.

Los pasajeros no sólo se deshacen o extravían maletas, también hay urnas funerarias con cenizas, prótesis dentales, aparatos ortopédicos, plantas de soldar, escaleras de aluminio, juguetes, equipo de protección personal como cascos o guantes y zapatos de todo tipo, incluso navajas. Las armas de fuego quedan a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Semar para su destrucción.

Las estadísticas aeroportuarias refieren que sólo uno por ciento de los usuarios reclaman sus bienes. “Tenemos bodegas grandísimas llenas de maletas, licores, joyas, perfumes, ropa... ¡cosas que no te puedes imaginar!, refirió el capitán Hugo Daniel Fierro.

En la Unidad de Objetos Olvidados, como se llama oficialmente ese espacio, los empleados cuentan que una mujer quería viajar con una urna funeraria y se lo impidieron en los puntos de acceso por no contar con los permisos sanitarios correspondientes. Tampoco quiso que se resguardaran en el área de objetos olvidados. Entonces, entró al sanitario, vació en el retrete las cenizas y tiró la urna a un bote de basura; luego ingresó a las salas de espera.

Los pasajeros pueden recuperar sus pertenencias al mostrar su credencial de elector, acreditar el vuelo en el que viajaron y describir el contenido de sus equipajes.

La videovigilancia también ha servido para localizar y entregar dinero a quienes lo extravían dentro de la terminal área. Los registros del AICM señalan que del 1º al 31 de mayo pasados las autoridades recuperaron 88 mil 416 pesos y 4 mil 992 dólares. De éstos, devolvieron a sus propietarios 37 mil 21 pesos y mil 100 dólares.

Cementerio de aviones

Todos los aeropuertos del mundo tienen una zona convertida en cementerio de aeronaves. En el caso del AICM la gran mayoría de las decenas de aparatos inmovilizados tienen algún asunto legal en curso, quizá porque fueron utilizados para trasladar droga o por deudas con la Secretaría de Hacienda.

El aeropuerto ha ofrecido esas naves en donación a escuelas y ayuntamientos.