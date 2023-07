Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Lunes 3 de julio de 2023, p. 12

Con la llegada de Xóchitl Gálvez a la contienda por la candidatura presidencial de la oposición, el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo estimó que ahora sí hay quien le compita a Morena en las elecciones del próximo año.

En entrevista en la que defendió el método pactado para definir al abanderado del Frente Amplio, el primer gobernador de oposición en México consideró que con la senadora del PAN se asoma la probabilidad de ganar.

Calculó que Gálvez podría tener 30 por ciento de probabilidades de obtener la victoria, por lo que ya se le volvió competitivo el asunto a Morena .

Otros aspirantes de opositores tienen menos probabilidades, agregó el ex senador, ex diputado y ex integrante de la dirigencia de Acción Nacional.

En caso de que ella gane la postulación, también se deben hacer tareas de organización a fin de tener eficacia en los comicios, por ejemplo, hay que vigilar las casillas.