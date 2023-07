Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de julio de 2023, p. 9

El ex gobernador de Oaxaca, el priísta Alejandro Murat, anunció ayer que no participará en el proceso interno del frente opositor, ya que el método acordado por los tres partidos (PRI, PAN y PRD) deja más dudas que certezas , y recalcó que la propuesta que hizo para que el proceso se defina sólo con votos en las urnas buscaba unir a estas fuerzas políticas.

Congruente con mis convicciones y mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo al mío, y a las mexicanas y mexicanos que participan, quiero informarles que he decidido no participar , dijo en un video que difundió la mañana de ayer en redes sociales.

Destacó que desde hace meses levantó la mano por la candidatura del tricolor, convencido de que para crear la mejor versión de México debemos de proponer, no descalificar; debemos de unir, no de dividir. Y por supuesto, no podemos autodestruirnos, debemos de construir .