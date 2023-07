Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 3 de julio de 2023, p. 9

Tras dos semanas en que las llamadas corcholatas de Morena han acudido a diversos lugares en busca de obtener la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que determinar si violan las leyes electorales al incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña.

Luego de que el pasado 13 de junio la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) desechara la queja del PRD por la presunta realización de actos anticipados de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, ese partido impugnó la decisión ante la sala superior.

Este asunto será discutido en la sesión pública del próximo miércoles por el pleno, en el que los siete magistrados tendrán que resolver si efectivamente la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el ex secretario de Relaciones Exteriores y el ex titular de la Secretaría de Gobernación han trasgredido las leyes electorales de cara al proceso de 2024 en sus visitas que empezaron el 19 de junio.

Visitas sorpresivas

Además, la sala superior tendrá que decidir si hubo incumplimiento al acuerdo de la medida cautelar que impuso el INE, así como la posible violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda y el aparente uso indebido de recursos públicos.