L

a debilidad de las posibles candidaturas de Morena al Gobierno de la Ciudad de México hasta ahora conocidas, y la posible renuncia a contender de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dieron pie a que un trío de personajes políticos liberaran su mejor ambición y quieran inscribirse en la carrera por la capital.

Nos referimos, desde luego, a Lázaro Cárdenas, Hugo López-Gatell y Mario Delgado, por lo pronto.

La posibilidad hasta hoy manifiesta de Rosa Icela Rodríguez de sacrificar sus aspiraciones en nombre de la lealtad al presidente López Obrador, hizo que los tres personajes mencionados, que habían pospuesto sus aspiraciones en tanto miraban en la secretaria de Seguridad no sólo una difícil competencia, sino el reconocimiento y el respeto al trabajo de Rodríguez Velázquez, mirarán ahora la posibilidad de convertirse en candidatos a gobernar la Ciudad de México.

Pero aunque el factor RI es de la mayor importancia, no dejan de lado su preocupación por la suerte de la ciudad si cae en manos de la oposición. Situación que observan como posible cuando menos a estas fechas y con las propuestas que se manejan extraoficialmente por el partido en el gobierno.

Desde el Partido Acción Nacional se prepara a Jorge Romero como el candidato de la oposición. El PRI está vacío y no parece tener listo ningún nombre importante para la contienda; el PRD supone que puede lanzar al diputado Víctor Hugo Lobo, pero no es más que un supuesto, el partido no significa nada.

Para los azules, Romero significa continuar con la misma corriente que mantiene a Marko Cortés en la presidencia del organismo, pero, además, darle la protección que requiere para que nadie le pida cuentas sobre los dineros de la reconstrucción después del sismo, o su participación en el llamado cártel inmobiliario que todos tienen por conocida.