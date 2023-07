C

laudio X. González Guajardo, la cara visible y operativa de la oligarquía autóctona, cree que con una buena campaña de marketing puede vender cualquier baratija y, sí, algunos no sólo la compran sino la presumen. Es el caso de Xóchitl Gálvez, a quien, de la noche a la mañana, el aparato propagandístico de Va por México ha inflado a más no poder en su intento por presentarla como candidata presidencial , siempre con la intención de desviar la atención para proteger a quien finalmente resulte el bueno de ese esperpento aliancista para 2024.

¿Dónde tenían guardado a ese nuevo monstruo inflado de la política nacional?, porque su trayectoria no es precisamente envidiable. Por el contrario, ha sido por demás accidentada desde que a Vicente Fox se le ocurrió la brillante idea de nombrarla directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde sólo brilló por sus enseñanzas sobre albures, mentadas y conexos. Más adelante, en 2010, ya en el sexenio de Borolas, quiso ser gobernadora de Hidalgo, pero no la libró. Cinco años después obtuvo la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, cargo que abandonó –en febrero de 2018, aunque prometió no hacerlo– porque quería ser senadora, en donde aún despacha, pero no por elección popular. Ahí se ha convertido en lady amparos y en una de las gritonas profesionales de la mal llamada oposición. Nada que presumir, pues, pero el aparato de marketing de Claudito intenta convertirla en la joya de la política nacional.

Por cierto, uno de los objetivos de su vicio por los amparos es la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Un día sí y el siguiente también, el recientemente descubierto monstruo de la política nacional enfoca baterías en contra de esa obra de infraestructura (la primera de su naturaleza en 44 años), pero finge demencia con la que tanto prometió Felipe Calderón como ex inquilino de Los Pinos, es decir, la eternamente anunciada y nunca construida refinería Bicentenario.