La madre de la cantante pidió a las autoridades federales y estatales que así como buscaron a los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liberados la tarde del viernes, investiguen el caso de su hija. Yo les pido que me ayuden a encontrar a mi niña, que me la protejan donde esté .

La mujer suplicó a sus captores que tengan piedad de mi hija. Ya no aguanto este dolor, pónganse en mi lugar, no le hagan daño. (Les pido) que la protejan, que la cuiden .

Silencio y oraciones

En entrevista colectiva, señaló: Hasta ahora no nos han dicho nada. He ido, he hablado, pero las autoridades no tienen ninguna noticia , y tampoco les han dicho si la está buscando la policía.

La artista fue privada de la libertad el 22 de junio en su casa, ubicada en la capital del estado, cuando se encontraba con sus dos hijas, de cinco y 10 años.

Llorando, la madre solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que me ayude a encontrarla, es un ser humano. Póngase en mis zapatos. Yo no puedo hacer nada, me siento sola; no me la dejen en el olvido .