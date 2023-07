Juego de azar

Con Juego de azar, Elefante abrió el espectáculo el sábado. Y que más da si te quedas, si me olvidas, si te vas; sé que al final, si ya no estás, la vida no se detendrá. Y que más da, todo principio siempre tiene su final, si no eres tú, alguien será se escuchó la tersa y potente voz de Javi, que dejó fluir el cúmulo de temas durante hora y media.

La historia sin fin, Amores prohibidos, La que se fue, Contigo, La condena y Si tu quieres generaron los aplausos y prendieron los ánimos. Más tarde con Así es la vida, De la noche a la mañana, Ángel, Durmiendo con la Luna y Sabor a chocolate ya había un gran coro para el líder de la banda.

La Maraka retumbó. Y se detiene el tiempo en tu cara. Y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Y sientes que la virgen te habla. Sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras , se escuchó.

Javi, quien se comprometió a que la banda regrese al recinto de la Narvarte, tuvo que despedir en varias ocasiones el show, pues los asistentes se resistían a que el grupo se retirara, lo cual finalmente ocurrió, dejando en el abandono musical a los presentes que todavía tenían energía y ganas de seguir lafiesta.

Elefante realizará una gira por Estados Unidos en julio y agosto, que incluye presentaciones en sitios como Dallas, Houston, Austin y Minneapolis.