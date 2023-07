Jorge A. Pérez Alfonso

Periódico La Jornada

Lunes 3 de julio de 2023, p. 7

Oaxaca, Oax., Con un llamado a detener los feminicidios, el grupo de rock mexicano Caifanes ofreció el viernes un concierto en el auditorio Guelaguetza de la ciudad de Oaxaca, la noche del viernes, ante cientos de fanáticos que corearon por poco más de dos horas las canciones de la banda, liderada por Saúl Hernández.

El concierto comenzó a alrededor de las 22 horas con Aquí no es así, tan sólo con la presentación del vocalista, del baterista Alfonso André y del tecladista Diego Herrera, que el público recibió con gran ovación. Siguieron No dejes que y Para que no digas que no pienso en ti.

En el auditorio Guelaguetza el publicó se entregó a Caifanes, con la que cantó clásicos como Quisiera ser alcohol, Afuera, La Célula que Explota, Miércoles de Ceniza, Nubes y La negra Tomasa, además de su más reciente material con los temas Sólo eres tú y Heridos, entre otros.

Saúl Hernández, como suele hacer, dedicó un momento para dar un mensaje en torno a los feminicidios y a la violencia hacia las mujeres que aqueja a todo México. Recordó que, como Jaguares, la banda realizó una campaña hace más de 10 años en contra de esta situación y de las muertas de Juárez. Sin embargo, ahora no sólo piden justicia para ellas, sino también para sus madres, que están siendo asesinadas.

Hay que dejarlas ser libres, dice