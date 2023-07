Ana Mónica Rodríguez

El Ciclón del Sureste, el hombre del overol, el inmortal Chico Che fue recordado a 34 años de su fallecimiento en un homenaje en el Complejo Cultural Los Pinos, donde sonó música con sabor a trópico interpretada por el hijo del músico tabasqueño quien continúa con la leyenda.

Chico Che Chico, de lentes oscuros, overol negro y camisa blanca, causó un buen bailongo entre las miles de personas, de todas edades, que disfrutaron con los temas que hizo famosos su padre.

El restaurantito, Qué culpa tiene la estaca, Quén pompo, Los nenes con las nenas, Uy qué miedo, Macorina pon pon y Dónde te agarró el temblor fueron las rolas que prendieron los ánimos. Se armó el baile; las parejas danzaban en torno al escenario, mientras algunos solos dejaban ver sus mejores pasos.

Chico Che Chico, con sus músicos y bailarines, mostró que es el heredero de una gran tradición musical, pero en versión moderna, luego de haber debutado en 2018.

Con El africano vibró el espacio y al unísono los asistentes acompañaron al cantante en la letra: Mami, el negro está rabioso quiere pelear conmigo avísale a mi papá. Mami yo me acuesto tranquila me arropo pie a cabeza y el negro me destapa . Y se oyó la bulla tabasqueña.

Amanecer de mi tierra, Vamos a Tabasco y La bamba también se escucharon en voz de Chico Che Chico, quien deleitó a los presentes con temas que han cobrado vigencia y las nuevas generaciones están descubriendo.

Roberto Carlos, nombre real de Chico Che Chico, expresó: Este festejo especial, un homenaje a un personaje como fue mi padre que está a punto de cumplir 35 de haber partido, pero su música está más presente que nunca en los corazones .

Cuando murió el tabasqueño, Roberto Carlos tenía 7 años y se preparó durante más de 30 años para continuar con el legado de su padre, fallecido el 29 de marzo de 1989.

Ahora, Chico Che Chico, con voz muy parecida a la de su progenitor, generó expectación entre los miles de asistentes que departieron con alegría en el espacio al aire libre, donde acostados, sentados o bailando gozaron con la música de la estrella del sureste.

Piezas divertidas de temática social

El cantante ya había comentado a este diario que las cerca de 400 canciones compuestas por su padre son piezas divertidas en las que estaban presentes la temática social, la causa campesina, las desgracias... tenían una ideología y, por ello, para mí, fue un compromiso continuar con su legado .

Chico Che no ha muerto! , se escuchó en el helipuerto, luego de que se entregó a la familia Hernández Rodríguez el Micrófono de Oro, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México en memoria del músico tabasqueño.

Ayer la jornada fue festiva, de diversión, una especie de verbena, para relajarse y olvidar el trajín cotidiano con un programa artístico dedicado a Chico Che, Francisco José Hernández Mandujano, el inolvidable intérprete de De quén chon.