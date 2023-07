Ap y Reuters

Lunes 3 de julio de 2023

Spielberg. Era cuestión de esperar. Max Verstappen cobra velocidad en cada Gran Premio y sigue con su marcha arrolladora hacia un tercer campeonato mundial en la Fórmula Uno; ayer superó en victorias al legendario Ayrton Senna.

El neerlandés ganó otro Gran Premio, ahora el de Austria, en un circuito donde su coequipero de Red Bull, Sergio Pérez, consiguió remontar con agresividad y volvió al podio al terminar tercero, el segundo puesto fue del monegasco Charles Leclerc.

Cerca del final en el circuito de Spielberg, Verstappen pidió la parada en pits para conseguir la vuelta rápida, pese al reparo de su equipo a que arriesgara. Y se llevó ese punto de bonificación en el último giro para completar un fin de sema-na perfecto tras su victoria en la carrera de sprint el sábado.

Noté que tenía la oportunidad y me dije que teníamos que hacer la parada , señaló Verstappen. De afuera se dirá que fue un enorme riesgo, pero cuando estás al volante no se siente como un riesgo en lo absoluto .

A sus 25 años, Verstappen alcanzó las 42 victorias en la F1, una por delante del mito brasileño Ayrton Senna para quedar quinto en la tabla histórica.

De las nueve competencias que van del serial, Red Bull ha ganado todas. Siete han sido del holandés y dos del mexicano Checo Pérez, quien regresó al podio tras cuatro carreras sin conseguirlo.

He tenido una mala racha, pero espero mantener la consistencia de este fin de semana , señaló Pérez, quien largó en el puesto 15 y tuvo que pelear palmo a palmo y al final contra el otro piloto de Ferrari, el español Carlos Sainz, quien opinó que el mexicano manejó más intimidatorio de lo que debería.

Pérez reveló que compitió el fin de semana sin estar en óptimas condiciones físicas, mermado por síntomas de fiebre.