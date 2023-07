E

l pasado jueves 22 celebramos a Carlos Tello; gran y querido amigo, emblemático economista político del siglo XX mexicano, ejemplar servidor público, aguerrido taxonomista de nuestros grandes problemas y persistente constructor de formas y políticas para hacer del Estado un auténtico y consistente actor del desarrollo nacional. Fue una ceremonia festiva, rodeada de efemérides, pero también de angustias sobre el presente y sus lúgubres perspectivas. Ahora, tenemos que admitir que sigue dominando la escena política un inusitado voluntarismo presidencial, un cinismo político superior a las flagrantes violaciones a la ley perpetradas por el gobierno.

Ni para la sucesión presidencial ni para capotear lo que pueda caer de una economía cargada de pesares, estamos preparados. Nos acompañan una pobreza laboral y multidimensional que afecta a la mitad –o casi– de la población nacional; los panoramas sobre la educación básica, indican los expertos, dan cuenta de un severo déficit educativo; la nutrición es insuficiente, tal vez exacerbada por la pandemia y su encierro; el decaimiento productivo notorio; la fragilidad fiscal del Estado lo incapacita para atender quehaceres fundamentales: seguridad; bienes públicos, promoción de actividades socialmente necesarias…

El desafío a la legalidad lanzado por el Presidente y los suyos no tiene registro en nuestra larga historia del autoritarismo moderno; tampoco hay memoria de un Presidente convertido en director de un circo de su propia sucesión. La desfachatez en los aspirantes, quienes buscando el aplauso del Palacio se regodean con el incumplimiento majadero de la ley y el talante pendenciero de los dirigentes máximos del gobierno y su partido.