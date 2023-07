Blanche Petrich

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 2 de julio de 2023, p. 12

Bogotá. La guerra en Colombia, con todas sus violencias y sufrimiento, tuvo un objetivo principal a lo largo de seis décadas: impedir a toda costa la inclusión de las expresiones de la izquierda en la vida social y política del país. En contraparte, a partir de cada una de las experiencias de diálogo y negociación, fallidas todas hasta 2016, se fueron construyendo, escalón por escalón, las fuerzas progresistas que en 2022 llegaron a la Casa Nariño con Gustavo Petro.

Así resume León Valencia –escritor, promotor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), antiguamente cuadro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cercano amigo de Petro– la cuestión de la llegada de un mandatario formado en las batallas políticas y sociales de la izquierda y con un pasado en la guerrilla, el Movimiento 19 de Abril (M19).

Columnista en los principales medios escritos de su país, es autor de una docena de libros sobre la coyuntura colombiana. Acerca del último, La izquierda al poder en Colombia, conversa con La Jornada.

Para él, el triunfo fue casi un milagro después de los años atípicos que precedieron su victoria el 29 de mayo de 2022. Veníamos de una pandemia, de un estallido social, del derrumbe del proyecto uribista que estaba pensado para durar 20 años y de un acuerdo de paz. Todo esto abrió las puertas a Petro. Coincidió, además, con una nueva oleada de izquierdas en América Latina y la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden .

Petro es, agrega, varias cosas a la vez: un reformador consecuente, un ex guerrillero que ganó la presidencia. Eso provoca una irritación muy grande en amplios sectores de las derechas .

Hombre de izquierda con piel de izquierda

Poco después de su victoria electoral, un columnista conservador de la revista Semana describió a Petro como un lobo con piel de lobo . Valencia le replicó en otra columna que es, en realidad, un hombre de izquierda con piel de izquierda .

La charla transcurre en su departamento en el barrio de La Candelaria. Desde el balcón se miran los tejados del antiguo centro y al fondo los Andes. Cuenta del día que el Pacto Histórico ganó, como se esperaba, la primera vuelta electoral con 8 millones de votos. “A la mañana siguiente, Petro me llamó muy preocupado. Pensaba que podía ocurrir lo que pasó en Ecuador, que en primera vuelta ganó el candidato progresista Andrés Arauz, pero perdió en segunda vuelta contra el banquero ultraconservador Guillermo Lasso porque se cohesionó la derecha. Le comenté que tenía que proyectar una actitud de ganador. Y ganó, aunque por poco margen (700 mil votos) y sin mayoría en el Parlamento.

Y la verdad, no la tiene nada fácil. En la sociedad colombiana hay una resistencia muy grande a la izquierda. Hay un empresariado muy sofisticado, con una oposición muy dura.

Explica que cuando se disolvieron esas formas tradicionales de alternar el poder entre conservadores y liberales, se dio paso a una derecha que tiende a saltarse la institucionalidad y todas las formas democráticas, tipo Bolsonaro . Y su idea es atajar a Petro a como dé lugar. Eso no es bueno ni para ellos.

–¿Son capaces de dar un golpe? Lo hicieron en Bolivia, en Perú.

–Lo veo muy difícil. Es jugar con fuego. Es un incendio que puede quemar a todo el mundo. Muchos en este país saben manejar un fusil, montar una bomba, es un know how nacional. Además, hay un ejército y una fuerza pública que no se prestarían para una cosa de ésas. Son muy presidencialistas. Y Petro, frente a una circunstancia así fácilmente es un (Salvador) Allende, primero se hace matar antes que dejarse sacar de la presidencia.

–Y el movimiento que lo llevó a ganar, el Pacto Histórico, ¿qué perspectivas tiene? ¿Se ha aglutinado, ha crecido?

–Petro logró aglutinar a la izquierda, que eso se veía muy difícil. Son ocho pequeños partidos que están construyendo un agrupamiento tipo Frente Amplio uruguayo. Ahí hay una cepa comunista muy grande, una cepa M19, que es de donde viene Petro, con la Colombia humana, que es la forma más exitosa. Y muchos movimientos feministas, negritudes, LGBT, diversidad. Y una intelectualidad que nutrió todo esto.