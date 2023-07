Alma E. Muñoz y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 2 de julio de 2023, p. 6

Las diferencias dentro del PRI, PAN y PRD se han acentuado conforme avanza el proceso para elegir al abanderado para 2024 del Frente Amplio por México.

Líderes partidistas han evidenciado públicamente su división, a lo que se suman cuestionamientos de tres de los cuatro políticos que hasta ahora han declinado a participar en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición: los senadores Lilly Téllez, Germán Martínez y Claudia Ruiz Massieu. Hay versiones de que esta última dejará el PRI junto con Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga.

Los dos últimos convocaron a una rueda de prensa para el próximo lunes en un hotel de Polanco, donde encabezarán un importante anuncio . No especifican más, pero versiones dentro del grupo parlamentario tricolor apuntaron que se trata del anuncio de su salida del PRI junto con ex funcionarios, ex gobernadores y otros senadores, entre los que se menciona a Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila.