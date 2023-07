El proyecto fue rechazado en la Comisión de Quejas con los votos en contra de Jorge Montaño y Rita Bell López, quienes destacaron que no corresponde a esta comisión prejuzgar o resolver el fondo del asunto, sino al TEPJF, además de que las actas circunstanciadas carecían de rigor.

En la sesión participaron como invitados, en un hecho poco común, tres consejeros (Castillo, Ravel y Rivera) para apoyar la posición de la consejera presidenta de este grupo, Claudia Zavala.

En tanto, el consejero Espadas aclaró en un acto organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana que lo que hizo la Comisión de Quejas no fue darle luz verde a estos eventos: lo que dijo es que se trata de asuntos de fondo que no le corresponde resolver a esa comisión, sino al TEPJF. Es decir, en todo caso le pasó la carga al tribunal, sin resolver. No comparto esa decisión, pero tampoco es que le haya dado luz verde a estos actos .

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ha dicho en distintas entrevistas que respeta las determinaciones de la Comisión de Quejas en el sentido que resulten. A su vez, no se han pronunciado específicamente sobre el caso los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Norma de la Cruz. No obstante, la determinación de conceder medidas cautelares la tienen los consejeros Zavala, Montaño y López, los tres abogados integrantes de la comisión con derecho a voto.