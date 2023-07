–¡Pero a Adán no se le quita lo priísta! –intervino Elizabeth, vendedora de chicharrón.

–Nadie. No hay ninguno como él –dijo Ángel, de oficio jardinero.

–Yo me iría por Claudia.

–Para que no se les vaya a ocurrir quitar las becas ni los apoyos que recibimos– fue la respuesta de Claudia Martínez, empleada de una empresa privada.

Las seis personas que aspiran a ser nominadas por el movimiento , malamente llamadas corcholatas, estaban ahí, en la parte baja como fue anunciado, y cumplieron con el ritual de la foto de unidad , así como con la recomendación de no llevar porras. Y quizá alcanzaron a escuchar el grito que surgió varias veces en la plancha del Zócalo, lanzado en un sitio por Jóvenes Morena y en otro por huestes de la tercera edad: ¡Relección, relección!

Romería

El Zócalo y sus alrededores eran una romería. Tepache, merengues, tacos y manzanas con Tajín convivían con la mercadería política: llaveros, muñecos, camisetas y la novedad de sonajas, todo con la imagen de López Obrador.

Llegaron por fin los discursos cuando ya muchas personas emprendían la retirada. Poco más tarde, el aguacero se encargó de completar la tarea cuando ya hablaba el Presidente.

Del otro lado de la acera, las oposiciones que seguían el mitin confirmaban en las redes sociales la destrucción del país y decían que no hay nada que celebrar, justo en la semana alegre en que descubrieron que ahí, en sus filas, tenían al arma secreta contra la 4T.

¿Un programa de salvación nacional que diagnostica con certeza al país? ¿Un discurso que asume plenamente los errores y excesos de los sexenios del PRIAN y establece las grandes líneas de una verdadera transición?

No es para tanto. El descubrimiento es una candidata que, dicen, desarma el discurso presidencial porque no es fifí.

Hablaron, en lo que pareció una respuesta a ese hallazgo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la gobernadora electa del estado de México, Delfina Gómez.

Alcalde recurrió a la historia del movimiento y cerró con espíritu juvenil: Cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría, y aquí seguimos, como dice la canción de Grupo Frontera: la transformación no se va, no se va, no se va .

La maestra Delfina dio fe de su lealtad al dirigente en un templete que parecía representar, dirían los críticos, al obradorismo duro.

En el remate de su discurso, López Obrador fue rudo contra la oposición y el personaje que él ha identificado como verdadero jefe.

¿Un mensaje a las corcholatas tentadas al zigzagueo?

“Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí?, por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? Al pueblo…”

Las calles que confluyen en el Zócalo eran, a temprana hora, ríos que corrían en ambas direcciones. Unos llegaban y otros se iban, sea porque habían cumplido el ritual o bien porque los espantó la lluvia, lo que sucedió a medio discurso del Presidente.