Andrea Becerril y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 2 de julio de 2023, p. 3

En México no existe un narco-Estado, como se padeció en gobiernos anteriores, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, durante el acto por el quinto aniversario de su triunfo electoral.

¡Qué se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando por el Atlántico! , dijo enfático, para rechazar la campaña desplegada por los opositores, quienes hablan de un país dominado por el narcotráfico. Advirtió asimismo que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos .

En su discurso en la Plaza de la Constitución, el Ejecutivo federal defendió su estrategia de seguridad pública y resaltó los logros en materia económica y social desde diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de la República.

Expuso que la estrategia de atender las causas de la violencia, con el criterio de que la paz es fruto de la justicia, ha funcionado y los delitos del fuero federal se han reducido en 22 por ciento, el homicidio en 17 por ciento, el robo en 25 por ciento, el feminicidio en 38 por ciento, el robo de vehículo en 43 por ciento y el secuestro en 79 por ciento.

Fuerzas armadas

En vez de militarizar el país, como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, trabajadores leales y patriotas , ya que, señaló, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas como las instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

Y algo que es muy valioso, recalcó, hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos. ¡Me canso ganso!

López Obrador agradeció a los integrantes de su gabinete que lo han acompañado en esta travesía para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente .

En otra parte de su discurso, hizo notar que el pacto entre el pueblo y su gobierno funcionó y se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados .