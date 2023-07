J

osh Kline (Filadelfia, 1979) es un artista estadunidense original e influyente. Su trabajo destaca por las innovaciones tecnológicas que emplea: 3D, impresión, escaneo, animación y manipulación de imágenes digitales, videos, entre otras. En ellas critica de manera descarnada el sistema de vida de su país y sus efectos negativos en las personas y en la naturaleza.

Ahora, el Whitney Museo de Nueva York ofrece en 10 de sus salas la primera gran retrospectiva del artista: Josh Kline, Project for a New American Century, que comprende obras no exhibidas antes en esa ciudad, así como las nuevas aportaciones en las que recurre a esculturas, fotografías, videos y diseños para ilustrar cómo los actuales sistemas tecnológicos, y los futuros, entre ellos la inteligencia artificial y la automatización en gran escala, cambian el sistema de vida de Estados Unidos. Además, a través de 100 obras y 40 pantallas recrea los efectos del cambio climático entre diversos estratos sociales y las consecuencias que tendrá en sus formas de vida en este siglo la aún gran potencia industrial y militar.