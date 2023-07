A

brí el periódico y encontré lo que menos esperaba: la esquela anunciandola muerte de Alfonso Camarena. Cuando leí debajo de su nombre el apodo de El Oros, alusivo a su dentadura, ya no tuve duda de que se trataba de mi ex jefe. Trabajé con él más de veinte años haciéndola de todo. A cada rato me decía: Mercado, tú que sabes escribir, cuenta la historia de mi circo para que la gente sepa que tuvo su época de oro.

Para quitármelo de encima, le prometía que iba a ponerme a escribir en cuanto dispusiera de tiempo libre. Nunca lo tuve. En un circo, y más cuando falta personal, hay mucho quehacer –desde alimentar a los animales, limpiarles las jaulas y apapacharlos cuando se estresan, hasta echarles un ojo a los artistas. Entre ellos nunca faltaban las envidias, los celos, y eso podía tener malas consecuencias para el trabajo. Una pulsada mal hecha y, ¡adiós paloma!

II

De todas mis obligaciones, la única que se me hacía pesada cuando llegábamos a alguna plaza era tratar con las autoridades locales para que nos permitieran instalarnos en algún terreno desocupado. Si se ponían remilgosas, para ablandarles la voluntad les llevaba regalitos: dinero o boletos para todas las funciones.

Me compensaba de esos malos ratos ponerme a organizar el desfile con el que anunciábamos la nueva temporada del circo. Lo abría El Gigante Budú, un hombrón medio retrasado pero muy ágil que habíamos conocido en Charcas. Dándose empujones y haciendo piruetas, iban detrás de él los payasos Bota y Mota; luego Marius, el domador que restallaba su látigo entre nubes de polvo, y al final Silvana, La Diosa del Bosque, seguida por sus cuatro perritos bailarines.

III

Me pasé años prometiéndole a El Oros que iba a escribir la historia de Camarena y sus Estrellas , asegurándole que llevaba muchos apuntes, pero en realidad sólo tenía en la cabeza, revueltos, un montón de nombres que mi patrón repetía hasta el cansancio mientras viajábamos, yo al volante del camioncito y él con su botellita en la mano.

No dudo que los días de gloria de Camarena y sus Estrellas hayan sido espectaculares pero, por desgracia, a mí no me tocaron. Llegué a trabajar con El Oros cuando el circo era ya de una sola pista, las lonas estaban rotas, los talentos habían emigrado y de los trabajadores de base sólo quedaban Ponciano, Ladislao y Salustio quienes, al amparo de su antigüedad, hacían poco caso o ninguno de mis indicaciones.

IV

Juro que no pasa de mañana sin que me ponga a escribir la historia de Camarena y sus Estrellas . Tengo tiempo de sobra para hacerlo, porque al hotel donde ahora trabajo llegan muy pocos huéspedes. Después de abrir los cuartos para ventilarlos, regar el dizque jardín y barrer la calle no tengo más tarea que esperar y ver el odio silencioso con que se miran los dueños.

Aunque demasiado tarde, voy a ponerme a escribir la historia del circo, pero no sé por dónde empezar. Ya sólo recuerdo algunos datos. Todo lo demás lo tengo medio borrado, excepto lo que pasó la madrugada, después de la función donde el patrón decidió acabar definitivamente con su circo.