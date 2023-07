Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de julio de 2023, p. 25

Acapulco, Gro., Al menos cien personas bloquearon ayer la costera Miguel Alemán, a la altura de la glorieta de la Diana, para exigir la presentación con vida de Miguel Ángel del Carmen Flores, de 30 años, desaparecido el pasado 27 de junio.

Los familiares explicaron que el joven fue visto por última vez ese día a las 23 horas, en la colonia La Laja, en Acapulco y su vehículo fue encontrado cerca del panteón de la Garita, el miércoles pasado.

Detallaron que el 28 de junio fue interpuesta la denuncia en la Fiscalía General del Estado por su desaparición.

Su pasión es la música

Amigos y familiares de Miguel del Carmen subrayaron que su única pasión es la música y no tiene nada que ver con la delincuencia.

Agregaron que es baterista y forma parte del grupo de música de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Sergio Montes Carrillo, ex consejero estatal de Morena y militante del mismo partido, así como familiar del músico no localizado, recriminó que las autoridades no lo busquen.

El cierre que se inició a las 12:30 horas ocasionó el colapso vial de la franja turística del puerto. Este sábado, Acapulco promedió 72.6 por ciento de ocupación hotelera a nivel general.