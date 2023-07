A pesar de que Rakata es la primera canción bilingüe de The Jungle Giants, ésta también representa muy bien el actual estado de la banda. Porque realmente estamos conectando con México, estamos creando un público ahí y siento como que tengo una vida ahí. Tengo amigos a los que extraño, hablo con ellos y los quiero ir a ver. Estoy construyendo una vida en México, quiero tener una vida ahí , admitió.

Ese proceso terminó llevando a Sam a quedarse en México no sólo para terminar la canción sino también trabajar en un videoclip. Fue simple y fácil porque hacer música es una experiencia muy personal. Y creo que a nivel personal Renee y yo somos muy similares, tenemos la misma ética de trabajo, nos gusta la música igual y somos intensos, y ese es el lenguaje universal de la música , detalló el músico.

Como resultado de esa búsqueda, Sam y Renee entraron en contacto. Tuvieron una reunión para discutir ideas, y eso bastó para lograr una buena conexión musical. Ella es muy intensa y apasionada con la música. Hicimos clic, fuimos al estudio, comimos unos tacos y nos tomamos una margarita y luego terminamos las letras como en una hora. Luego nos sentamos en un café, cantándonos entre nosotros, lo que estuvo muy bien, y ella no es tan tímida en la música como yo. Así que una vez que conectamos así, la canción salió muy rápido , describió Hales.

Siempre he tenido una fascinación no sólo por la cultura mexicana sino también por el idioma. Había estado haciendo unos samples con voces femeninas en español, no sabía lo que decían pero estaba juntando esas voces y originalmente planeaba cantarlas en inglés pero sonaba mucho mejor cantada por una voz mexicana. Ya planeábamos ir a México, para una gira, y hablamos con un sello con el que trabajamos y nos conectó con algunas artistas , contó el vocalista en entrevista.

The Jungle Giants lleva más de 10 años haciendo música en su natal Australia con una sola constante: la experimentación. Fue ese espíritu el que trajo a Sam Hales, la cabeza del proyecto, hasta México. Como resultado de esa curiosidad, y tras dos presentaciones en este país, la banda lanzó Rakata junto a la cantante mexicana Renee.

▲ El líder de la banda australiana con la intérprete Renee durante la grabación del videoclip de la canción Rakata. Foto cortesía del artista

Hales también celebra la nueva cercanía con nuestro país, una que no hubiera imaginado hace algún tiempo. El último par de años, México ha sido muy importante para nosotros, no sólo por las giras sino porque estamos conectando con los seguidores mucho más en la Ciudad de México. Desde el Corona Capital las cosas se han acelerado mucho , explicó.

Como un australiano incursionando en territorio mexicano, Sam ha podido notar, aprovechar y celebrar las diferencias que existen entre ambos países. En México hay un amor más diverso por la música. Creo que Australia es un país muy joven y podemos ser muy particulares en las cosas que nos gustan, mientras que en México la riqueza y la cultura musical es tan profunda, tiene muchas naturalezas , señaló.

Antes de Rakata, The Jungle Giants lanzó Trippin up, sin embargo Hales asegura que todavía no está seguro de la forma que adoptará su próximo disco. Estoy en una fase de experimentación donde hago música que siente bien. Tengo un cuerpo de trabajo que construyo para un álbum pero ahora trato estas canciones como sencillos y tal vez sean parte del disco, pero justo ahora sigo experimentando y encontrando temas en común que disfruto , indicó. Creo que es mejor para cada artista retarse a sí mismo, probar nuevas cosas, porque aprendes. Cada vez que haces algo nuevo, aprendes .

El músico también tiene la intención de volver a México para seguir componiendo nueva música, aunque no necesariamente será en español. “Mi gran plan para el disco es menos bilingüe. Probablemente Rakata sea la única, pero me encanta colaborar con una mujer y me gustaría hacerlo con más cantantes”, dijo.

La banda seguirá lanzando música el próximo año.