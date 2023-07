El neerlandés no ocultó que el incidente le irritó y se quejó por la radio del equipo, aunque después le quitó importancia al afir-mar que los dos compañeros limaron asperezas.

Con mi compañero peleamos en la curva uno, estuve forzado a ir al pasto, pero al final lo que teníamos que hacer era correr uno contra otro , relató Verstappen.

No hay que hacer una novela con esto. Son cosas que pasan a veces. Lo hablamos, lo aclaramos y estamos bien. Así actúan los seres humanos. A veces te preguntan, respondes y lo solucionas , anotó.

Creo que Max se enojó porque entré en la segunda curva y no lo pude ver. Venía de hacer una curva muy mala, y traté de protegerme, pero no me di cuenta que él estaba allí , explicó Checo. Todo quedó bien, ya lo hablamos y lis-to. A final de cuentas la visibilidad era muy mala. Era muy fácil cometer el error .

Fue la quinta victoria seguida de Verstappen si se incluyen los últimos cuatro Grandes Premios. El neerlandés largará desde la pole position este domingo, cuando intentará conseguir su triunfo 42 en la Fórmula 1.