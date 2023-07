Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 2 de julio de 2023, p. a11

Jaime Lozano, técnico de la se-lección nacional, no piensa en cambiar a un jugador sólo por la po-sibilidad de que dentro de unos días pueda estar cansado. Tampoco distingue en el armado de sus equipos elementos que son titulares o suplentes. Para el ex mediocampis-ta de Pumas, todos convergen en una misma cancha para lograr objetivos, entre ellos la Copa Oro, torneo en el que los mexicanos cierran la fase de grupos ante Qatar con el boleto asegurado a los cuartos de final.

Jimmy administra el desgaste de los primeros encuentros de su gestión en Estados Unidos. Tras las victorias sobre Honduras y Haití, la pregunta es recurrente y ha-ce alusión a aquellos convocados que no suman los mismos minu-tos que el resto. ¿Va a haber cambios en su alineación?, se le pregunta en la sala de prensa del estadio Levi’s Stadium, casa de los 49ers de San Francisco y recinto que marcó la etapa del colombiano Juan Carlos Osorio al frente del Tricolor con el 7-0 sufrido ante Chile en la Copa América de 2016.

Los momentos son importantes. Tenemos 23 jugadores y todos merecen estar compitiendo por un puesto , explica el joven seleccionador, convencido de que no falta experiencia en su plantel ni derroche físico. ¿En qué me baso? En que conozco casi a todos, si no de entrenarlos, de verlos en sus clubes. Al principio me fui por la gente de la que mejor conocimiento tenía, algunos en posiciones muy particulares; pero ahora se puede jugar con el contexto y eso es determinante. Cualquiera de los que estuvieron afuera puede hacerlo de la misma manera que los de adentro .

Monarca en la Copa Asiática de 2019, Qatar compite por invitación en el torneo insignia de Concacaf por segunda vez en las últimas tres ediciones. En el Mundial del que fue anfitrión se despidió en la fase de grupos con tres derrotas y sólo un gol a favor, luego de haber clasificado de manera automática. Su realidad ahora es que puede avanzar a los cuartos de final, en caso de vencer a México y que Honduras haga lo mismo frente a Haití.