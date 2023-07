Había ciertas medallas que tenía seguras, pero no sabía el color que iban a ser, nunca pensé que fueran a ser las ocho .

Hay posibilidades, es cuestión de trabajo y esfuerzo. Sí me veo peleando, en 200 metros ma-riposa es donde tengo más chance de hacer algo grande, pero principalmente me debo enfocar en mi siguiente competencia , expresó.

Quiero ganarme mi boleto a París 2024, y a partir de ahí trabajar muy fuerte porque no só-lo busco ir a participar, mi en-foque está en clasificar a semifinal, final y luego pensar en algo más .

Para la mentalidad de María Mata no bastan las ocho preseas que ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo conseguido fue sólo un impulso para lo que viene en su carrera: clasificar a los Juegos Olímpicos y pelear por una medalla. Ese es el verdadero objetivo de la nadadora.

Más de 17 años en la natación y nueve como seleccionada nacional al fin surtieron efecto, reveló. Sucedió además en el mejor momento de su carrera.

Ya no me queda mucho como deportista de alto rendimien-to, pero estoy en la mejor etapa de mi trayectoria, logrando cosas que no pensé que podía alcanzar .

Recordó que en los Centro-americanos 2014 obtuvo tan sólo una plata en su debut. Nueve años después, los avances son notorios.

Siempre se trata de superarse a uno mismo y poco a poco he podido hacerlo .

Sobre las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al minimizar el nivel de los Centroamericanos, le restó importancia a sus palabras.

Cada quién lo toma como quiera, para nosotros que conformamos la selección es un paso primordial para lo que sigue, que son Mundial y Panamericanos. Como es un deporte individual, es importante medir nuestros tiempos y hacer comparaciones .

En la semana, la ex velocista menospreció un certamen en el que obtuvo cuatro oros y cuatro platas en un total de tres ediciones: Maracaibo 1998, San Salvador 2002 y Cartagena de Indias 2006.