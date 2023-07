H

ace algunos años, un campesino de Ixtlahuaca llegó a la Ciudad de México y preguntó: ¿Dónde están los volcanes, que ya no los veo? Antes se me aparecían en cada esquina . Tenía razón, en mi rumbo, Coyoacán, los volcanes ya no son telón de fondo. Para verlos, hay que subir a la azotea y esperarlos bajo el sol inclemente. Antes surgían en cualquier esquina como si fueran dos amigos que de pronto te abrazan y te invitan: Vámonos a tomar una copa . Todavía en los años 50 eran parte de nuestra vida, podías estirar el brazo y rascarles el copete, pero hoy, en 2023, los rascacielos los esconden y a cambio ofrecen un ejército hiriente de antenas que rompen el cielo.

La grandeza de las laderas nevadas y los casquetes blancos de nieve que antes nos hacían prometernos: Algún día voy a subir allá arriba , ya no pueden verse ni en los días más claros.

Otras naciones tienen cordilleras que hay que atravesar para alcanzar al país vecino. Entre Francia y España los Pirineos nevados desafían a montañistas que a su vez confrontan sus picos nevados y sus noches heladas, y así llegan al país vecino. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, mi padre atravesó los Pirineos a pie. Salió desde la ciudad de Pau, en Francia, y ya cerca de la frontera caminó escondiéndose de los carabineros para poder llegar a Madrid y de ahí alcanzar a De Gaulle en África. En Argel, lo esperaban sus dos jóvenes sobrinos, hijos de sus hermanos mayores, Philippe y Michel, casi adolescentes. Michel llegaría más tarde a ser secretario de Gobierno de Giscard d’Estaing, e incluso vino a México con él el 27 de febrero de 1979. Antes, en 1964, México le había hecho a De Gaulle el recibimiento que sólo se brinda a un héroe, y que él no olvidaría nunca. El zócalo lleno a reventar le dio el espectáculo de miles de banderas azul-blanco y colorado que se agitaban en las manos de mexicanos que lo vitorearon. De Gaulle se inclinó cuan alto era para reconocer que ningún país lo había recibido a pleno sol y con tanta festiva alegría. Del 16 al 19 de marzo de 1979, López Mateos (López Paseos) se empeñó en hacer de su visita un sueño inolvidable. De todos los países visitados, ninguno más sensible y más receptivo. Recuerdo que mi muy querida y admirada Jesusa Palancares aseguraba en su cuartito de tres por cuatro metros en una colonia perdida: Qué bueno que vino; yo tuve un abuelo francés .

Invitado por el entonces rector Ignacio Chávez (quien se formó como cardiólogo en París), De Gaulle pudo observar nuestros volcanes a través del ventanal del último piso de la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria. Si tuviera más tiempo, me gustaría subir a su cima –comentó. Subir a la cima de cualquier cosa fue siempre una de las aspiraciones de De Gaulle. Muchos franco-mexicanos aficionados al alpinismo le ofrecieron su compañía, pero en una visita oficial no hay cabida para antojos. Por tanto, la Izta y el Popo se quedaron esperando, pero están acostumbrados, porque los volcanes esperan hasta que un día pierden la paciencia.

¿Se secan los volcanes a los rayos del Sol? ¿Esta ola de calor de 2023 los enojó? Ahora que ya no vive el Dr. Atl, ¿cuándo le rinden pleitesía los pintores, los fotógrafos? ¿A qué hora de la madrugada empiezan a escalarlos los montañistas?

Dos gigantes dormidos custodian la vida de los mexicanos y los acompañan a lo largo de su vida. Hoy por hoy, en el año de 2023, el Popo y la Izta, un hombre y una mujer, don Goyo y doña Izta, rigen la vida de los campesinos que los encuentran a la vuelta de la esquina en su camino al mercado, a la iglesia, al campo de maíz. Los veneran, son sus dioses y siguen su camino, porque el tiempo apremia y hay que sembrar, barbechar, cosechar, comer y dormir. Y si el trabajo lo permite, hacer el amor.

Como don Goyo y doña Izta, los lugareños viven entre dos erupciones, la de su vida y la de su muerte. Así como los volcanes, crecen, y en la punta más alta su cráter recoge la nieve y apaga su fuego interior, que ya no se escurre en ríos de lava a la tierra, sino en pocas ocasiones.