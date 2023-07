Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 2 de julio de 2023, p. 27

El mercado Juárez y el edificio Mascota –en la calle Turín, entre Bucareli y Abraham González– se convirtieron en el escenario para festejar el 25 aniversario de la serie Sex and the city y el lanzamiento de la segunda temporada de And just like that, donde representaron las vialidades de Nueva York; sin embargo, el evento no favoreció a algunos locatarios, ya que sus ventas se desplomaron hasta en 80 por ciento.

Desde el pasado jueves se montó la escenografía, que permanecerá hasta el próximo domingo, a la que acuden las personas a platicar, subirse en vehículos como un Grand Marquis que fue hecho taxi, como los que circulan en la Gran Manzana, y en el acceso a un departamento se toman selfis, o bien consumen hot dogs que compran en los carritos.

Sólo el encargado del local de flores vendió, al formar parte de la escenografía de una avenida neoyorquina; junto a él estaba Guillermo, vendedor de plantas como hoja elegante, cola de pavo, palo de Brasil, y Silvia, quien ofrecía su fruta de primera calidad, pero se quedaron con todos sus productos.