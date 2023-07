S

in lugar a dudas, el magisterio nacional fue un protagonista principal en la expulsión del Prian del poder presidencial, y como consecuencia, de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a esa instancia de gobierno. Fueron las maestras y maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que se opusieron y enfrentaron las políticas neoliberales en varios aspectos; todo ello, reconocido por el propio Presidente. Históricamente, las profesoras y profesores han jugado un papel protagónico en la lucha por justicia social y democracia en este país. Al contrario, la élite charril que hoy está enquistada en la dirección del Comité Ejecutivo Nacional, siempre se ha acomodado al poder político en turno. Recordemos que esos, a quienes una parte de este gobierno arropa, son los mismos que hace cinco años atacaron al hoy Presidente e impulsaron el voto a favor del abanderado priísta, ¿será que no hay memoria histórica?

La 4T pudiera argumentar que el camino hacia la democratización de los sindicatos se impulsó haciendo efectivo el capítulo 23 del T-MEC y que luego se cristalizó en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, así como en la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.