a competencia es para los perdedores , pontificó hace unos años el dueño de PayPal y uno de los primeros accionistas de Facebook, Peter Thiel. También escribió: Ya no creo más en que la democracia y la libertad sean compatibles. Nuestro trabajo es huir de la política en cualquiera de sus formas y lo que necesitamos es crear más países . Estas tres frases del multibillonario dan cuenta del neoliberalismo deslindándose de su tan cacareado origen democrático en 1989, de la misma competencia, y del Estado-nación. La idea original fue –de quién más– de Milton Friedman durante la visita que hizo a Hong Kong para filmar su serie de televisión sobre el neoliberalismo en 1978. Ahí vio el capitalismo sin democracia que tanto ha fascinado a los billonarios desde entonces: una zona libre de impuestos, a donde la mano de obra se desplaza para trabajar, sin regulaciones laborales ni ambientales. Mientras hablaban de globalismo , lo que realmente estaban haciendo era una perforación. Se le taladraron hoyos a la soberanía de los estados y a las decisiones democráticas de sus ciudadanos. No sólo puertos libres de impuestos, colonias residenciales cercadas, paraísos fiscales, ciudades franquicia, sino fondos de inversión como Blackstone o Vanguard que, sin producir absolutamente nada, se han ido haciendo propietarios de nuestras redes de agua, inmuebles, transporte e infraestructura, como los viejos rentistas que tanto criticaban los liberales del siglo XIX. Tanto el territorio que se forma en torno a la desregulación como su desterritorialización en los fondos de inversión, son zonas libres del Estado y la democracia.