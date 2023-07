De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 13

Un grupo de priístas, entre ellos el senador Miguel Ángel Osorio Chong, convocaron a una reunión en un hotel capitalino este lunes, en la que al parecer harían pública su decisión de dejar las filas del Revolucionario Institucional por sus desacuerdos con el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

La versión comenzó a circular anoche en redes sociales y dentro del PRI después de hacerse público que el ex secretario de Gobernación ofrecerá una conferencia de prensa acompañado de senadores (entre ellos Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila), ex funcionarios y ex gobernadores que también saldrían del tricolor, como ya hizo el hidalguense Omar Fayad.