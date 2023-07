El proyecto, elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, indica que la petición es procedente por estar frente a conductas posiblemente antijurídicas , cuya continuidad o repetición debe evitarse. Destaca que el Presidente de la República tiene especial deber de cuidar la no transgresión de los principios electorales.

Claudia Zavala, consejera presidenta de esta comisión, señaló que los servidores públicos no pueden inmiscuirse en temas que tienen que ver con fuerzas políticas que pretendan participar en contiendas electorales.