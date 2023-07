Alonso Urrutia y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 6

El asesinato de Hipólito Mora es un hecho lamentable, triste y preocupante, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no obstante calificó de mentiras las acusaciones de sus familiares acerca de que lo habían dejado solo. Traía su escolta y hay una base ahí. Llegaron a sostener que las balas, por ejemplo, eran del Ejército y es completamente falso. Fueron muchos tiros, casi mil, y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el Ejército. Comprendo, ¿no?, el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir .

En conferencia, destacó que se tiene identificado el grupo delincuencial que lo atacó, que forma parte de las organizaciones del crimen organizado que emergieron en el pasado, en especial bajo los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que continúan operando en Michoacán. Subrayó que Mora venía en una camioneta blindada, con escolta, solamente que estos grupos tenían armamento de alto calibre y se requería de mayor protección, porque se han tornado muy violentos.

–¿Qué opina de lo que dijo Calderón ayer y Silvano (Aureoles)?

–Que son muy hipócritas. No quiero, por respeto al difunto, hablar de los antecedentes en general, pero hay testimonios, videos, por ejemplo, de este señor La Tuta, búsquenlos; él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo, hace 10 años. ¿Y cómo Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral, si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo? ¿Por qué no explica qué pasó durante su gobierno con su secretario de Seguridad Pública?

Si bien fue cauteloso de no referirse expresamente a la trayectoria de Mora, enfatizó que no se puede entender lo sucedido sin el contexto.