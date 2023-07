Encontramos un problema de ilegalidad muy evidente, con el cual no sólo la gente, sino las autoridades de aquí, ya se habían acostumbrado , agrega.

Ese era el caso de la zona de los mostradores de Mexicana, que durante más de siete años fueron ocupados por jubilados y sobrecargos de la extinta compañía, quienes permitieron en esa área varios locales de mercancía pirata que no sabemos exactamente quiénes los manejaban, pero que pagaban una renta a los trabajadores . Terminar con eso fue el primer golpe fuerte, de autoridad.

Los marinos descubrieron que Interjet (aerolínea en quiebra), posee “muchas instalaciones, a pesar de que ya no existe y tiene una deuda gigantesca, impagable, que hacen difícil el manejo financiero de la terminal capitalina.

Existían deudas de aerolíneas y comercios con el aeropuerto por 7 mil 500 millones de pesos. Muchas de ellas impagables porque algunos ya no existen. A quienes no pudieron o no quisieron pagar les cerramos el local. No solamente eran comercios, también hangares que dejan mucho dinero y los poseedores los subarrendaron durante muchos años y sin que se les impusieran penalizaciones, dentro de un hangar había otros negocios.

El AICM vive del pago de la renta de espacios. El presupuesto que se le asigna es básicamente para la zona de operaciones aéreas.

En 2022 recibía un promedio de mil 350 millones de pesos mensuales por concepto de rentas, pero una vez que se pagaban impuestos, salarios y servicios quedaban sólo 250 mil pesos .

Además, el AICM tiene añejas demandas que en total requieren un pago de 500 millones de pesos por contratos que se cancelaron o por demandas laborales.

El vicealmirante y director del aeropuerto internacional reconoció que si hubieran tenido que pagar todas sus deudas el AICM estaría en quiebra, porque los ingresos por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) no se reciben y esos recursos se transfieren al pago de bonos gubernamentales para lo que sería la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Vuelos ilegales

Antes de abril de este año las aerolíneas volaban lo que querían. Lo hacían totalmente fuera de los horarios legales. Era una práctica de siempre. ¡Hoy no se realiza ni uno solo! , afirmó Vázquez Tiscareño.

Explicó que las aerolíneas vendían boletos para vuelos en horarios inexistentes en la programación que se define con seis meses de antelación.

Antes de que la Semar tomara el control del AICM las autoridades solapaban y permitían todos los vuelos que las compañías quisieran, aunque la terminal se saturara y rompiera el orden establecido para aterrizajes y despegues. No importaba que incurrieran en violaciones a normas nacionales e internacionales.

Indicó que Volaris realizaba 50 por ciento de los vuelos ilícitos; Viva Aerobús, 40 por ciento; “Aeroméxico tenía pocos, no tenía la necesidad porque tiene el control total, es el jefe.

“Las líneas aéreas hacían lo que les daba la gana, lo hacían en todos los aspectos, porque, a final de cuentas, ellas son las dueñas, casi, casi. Son las que generan todo. Hacían los vuelos a la hora que querían. Los tres primeros meses de 2022 (todavía) fueron como 6 mil vuelos ilegales (para no afectar a los turistas de Semana Santa), más los legales. Ahora, si alguien quiere hacer eso, ni siquiera les damos posición, y si les damos posición, la torre de control les dice: ‘¿de qué vuelo me hablas?’ ¡Eso se acabó! Las compañías ya no venden vuelos que no existen, no hay posibilidad.”