Este primero de julio, a iniciativa de Gabriel Lauber, se rendirá un tributo al maestro. La cita es a las 21 horas en el Jazzatlán, templo y gruta del free jazz en la Ciudad de México desde hace 30 años (Municipio Libre 37-A, Portales Oriente).

Gabriel Lauber es un baterista suizo-mexicano que estudió en el Conservatorio de Lucerna y que tiene dos décadas radicando en México y 30 años inmerso en el free jazz. Él nos comenta:

“conozco directamente a Peter Brötzmann de haberlo visto en muchos lugares tocar. Yo soy de Suiza y tuve la gran suerte de estar en esto del jazz desde toda la vida, porque mi papá escuchaba esa música. Desde finales de los ochenta ya estoy consciente de la música de Brötzmann; la empecé a escuchar consecutivamente en vivo desde inicios de los noventa.

Se cuenta que para que el free jazz llegara a Europa costó mucho trabajo. ¿Tú qué sabes de esto?

no creo eso, porque realmente el free jazz en Europa también empezó bien temprano en el inicio de los setenta. De hecho, muy poco tiempo después de que surgiera en Estados Unidos, surgió una escena no sólo en Europa, sino también en Japón. Las primeras cosas de Brötzmann, como Machine Gun y todo eso, era a mediados de los sesenta. Entonces no estaban tan atrasados.

También ayudaba mucho que ciertos festivales, como el Donaueschingen, que era más un festival de música clásica contemporánea, empezó a meter free jazz y eso era muy interesante. De ahí viene esa grabación famosa de Archie Shepp con dos trombones, con Roswell Rudd y Grachan Moncur.

Al free jazz se sube de repente gente sin mucha técnica, sin mucha idea. ¿Qué opinas?

Totalmente de acuerdo. Luego intento explicármelo yo mismo, porque eso ha pasado en todas las escenas, en las viejas y en las actuales. Porque es una cosa tan experimental, que da cierto espacio para que se filtren algunos que no saben. He platicado eso con varios amigos; ahí hay un sinfín de gente diletante, que no sabe lo que hace, que no sabe tocar.

