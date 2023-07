Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 27

San Salvador Atenco, Méx., El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer el documento de restitución de 186.5 hectáreas de tierras a los campesinos de San Salvador Atenco que los despojaron para la construcción de la infraestructura del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco.

En un acto en las canchas deportivas de Atenco, el mandatario se comprometió a que antes de terminar su gobierno quedará concluida y operará una Universidad Benito Juárez y una clínica del IMSS Bienestar.

También firmó un pacto de palabra con los ejidatarios para que todos se comprometan a mantener la unión en el pueblo de San Salvador Atenco. Queremos que se acaben las divisiones y juntos luchemos por el bienestar del pueblo, porque no nos vamos a estar dividiendo, si aquí no está el problema sino arriba, con los grandes caciques. Aquí no viven grandes caciques, grandes terratenientes ni potentados corruptos; en Atenco, es puro pueblo , expresó.

Ante vecinos y labriegos, López Obrador reconoció la lucha de muchos años del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), para defender el agua, la tierra y su entorno. Afirmó que con el frente se avanzó mucho y en coordinación con el dirigente del movimiento campesino, Ignacio del Valle, se logró la declaratoria como reserva natural protegida de todas las tierras de la zona que integran el lago de Texcoco.