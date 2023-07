De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 26

Alejandra Hernández, policía de Tecate, Baja California, fue asesinada antenoche en una gasolinera por un grupo de sicarios encapuchados que después incendió el vehículo con el que cometieron la agresión armada.

El ataque fue perpetrado en una estación de las calles Arturo Guerra y Yucatán de la colonia Los Encinos, la noche del jueves, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los sujetos dispararon desde un automóvil Honda Accord en el que huyeron hacia la Plaza Bicentenario, el cual después incendiaron en la calle San Valentín de la colonia Ampliación El Descanso y después huyeron en otro vehículo.

En Veracruz, amigos y familiares de Miriam Iranis Vázquez Herrera, elemento de la Fuerza Civil, desaparecida desde el 30 de mayo, realizaron una protesta en Xalapa para exigir al gobierno del morenista Cuitlahuac García que agilizar las investigaciones, esclarecer su desaparición y dar con su paradero.

Miriam Idalia Herrera Méndez, madre de la oficial, afirmó que a un mes de su ausencia la fiscalía de Veracruz no ha dado resultados.

Ya le pedimos ayuda al gobernador; pero no nos hace caso, parece que no escucha. Venimos a verlo el 15 de junio y hasta la fecha no tenemos respuesta , acusó la mujer.

Desaparece el director de Protección Civil de Taxco

La fiscalía de Guerrero dio a conocer la ausencia del director de Protección Civil del municipio de Taxco, Jaime Clemente Quiroz Millán, de 58 años, cuyo paradero se desconoce desde el 6 de junio. Refirió que hasta el 29 de este mes se realizó la denuncia correspondiente.