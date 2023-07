–No. Nadie. Eso pasó cuando terminábamos de comer en el plantón. Siento una alegría que no sé cómo explicar. Tenía esperanzas de que aparecerían.

Ayer, tras la liberación de los empleados, no se informó si las condiciones habían sido cumplidas. En el plantón, los familiares recibieron con beneplácito la forma en que terminó el secuestro. Todos lloramos de alegría. Se veían bien. Salimos a encontrarlos y a abrazarlos. Vienen muy sucios. No se ven golpeados. Ignoramos cómo llegaron, pues cuando los recibimos los subieron a la ambulancia y los llevaron a valorar. Un señor viene mal , dijo un familiar.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, comentó que escuchó a uno de los empleados decir que dejaron que se fueran en un vehículo, que él lo manejó de Cintalapa para acá. Se vinieron por la vía libre porque no tenían dinero ni sus teléfonos celulares, nada .

En entrevista colectiva señaló que los 16 trabajadores de la SSPC, están muy agradecidos de ser liberados, pero no platican su vivencia y lo entendemos porque es parte de la conmoción que están viviendo .

Dina Luz Rincón Castillejos, hermana de Mariano, aseguró estar “feliz, feliz; de aquí para adelante vamos a estar contentos porque mi hermano está completo.

Venían caminando de allá (señaló al oriente). No sabemos quién los trajo, pero les agradezco porque no los mataron, no les quitaron lo esencial, que es la vida. En todo lo que hayan pasado lo mejor es que les dieron agua y aunque sea una comida al día. Eso dijeron. Eso era suficiente. Eso fue lo mejor porque por eso viven , narró.

Contó: mi hermano me dijo que está bien, que no lo pueden creer porque ellos ya se daban por muertos sicológicamente .

Precisó que desconoce si hubo alguna negociación o si fueron liberados bajo alguna condición y calificó la liberación de los secuestrados como un milagro.

Expresó que las protestas surtieron efecto, tal vez para que llegaran a un acuerdo, para que negociaran, no lo sé. No les preguntamos quién los trajo, él tiene que sanar, salir de eso y estar listo para platicarlo. No le haremos preguntas porque lo importante es que está bien .

Presumen operativos

Horas después, la SSPC aseguró en un comunicado que los empleados fueron puestos en libertad mediante operativos realizados por las fuerzas federales y estatales .