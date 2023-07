Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 6

La campesina y elegida de Dios Juana de Arco, interpretada por María Aura, se despidió la noche del jueves del Teatro Casa de la Paz, luego de que la escritora Elena Poniatowska develó la placa de fin de temporada del monólogo Dios te hará invencible con esta espada.

La obra escrita y dirigida por Alfonso Barrera, con voz en off de Mario Iván Martínez, es una propuesta arriesgada, que utiliza el personaje de Juana de Arco para hablar y reflexionar sobre la violencia contra las mujeres; además reafirma la fortaleza y valentía de la heroína francesa, quien peleó por Dios, por la Iglesia y por el rey, pero al final fue abandonada por todos.

La colaboradora de La Jornada y autora de La noche de Tlatelolco sostuvo: Juana de Arco es un figura importante, no sólo en su tierra y no porque la quemaron, sino porque ahora ustedes (los creadores) la representan y la devuelven a México, pues no es una heroína de la que se habla todos los días. Lograron dar una imagen de ella y mostrarla, porque no está en el santoral y tampoco es una virgen; es una mujer que fue maltratada, se vistió de hierro, llevaba espada; es una figura de valor y valentía .