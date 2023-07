Hernán Muleiro

Periódico La Jornada

Sábado 1º de julio de 2023, p. 5

La fiesta Noche negra, en el Salón Los Ángeles, rendirá hoy a las 20 horas tributo a dos figuras destacadas de la música tropical: Celso Piña y Gabriel Dueñez. Participan en este artículo centrado en la relevancia de Sonido Dueñez tres de los encargados de poner música a la velada: Joyce, alias Sonidero Powercumbiero, investigadora de la cultura sonidera; Toy Payoh, ex integrante de un nombre importante en el hip-hop mexa: Control Machete; y Gaby Dueñez, hija de Gabriel, referente de las rebajadas en México, además dio su testimonio Jorge González, integrante del colectivo Sabotage, quien junto con la hija de Gabriel, se encarga de digitalizar y preservar el archivo musical y visual de la familia Dueñez.

Cumbia/ Cumbia/ Cuuuuumbia , en la tercera repetición se ejecuta la magia operada por Sonido Dueñez, la dislocación temporal. El paralelo más directo podría ser: las rebajadas son a la música tropical lo que el dub es al reggae, manipulando el tiempo/pitch para crear versiones nuevas, sin abandonar la sala de baile. Por otro lado, de las voces graves que otorgan las rebajadas surge la comparación con un vecino hip-hopero: 730 kilómetros separan a Monterrey de Houston, donde DJ Screw perfeccionó su método de corte y pega a comienzos de los noventa, transformando hits ochenteros en cadencias ultra lentas, la banda de sonido de una fiesta ligeramente fuera de control. Un comparativo que no distinga entre los experimentadores lindantes con lo académico y las vanguardias barriales incluiría a las rebajadas, y subsecuentemente a Dueñez, en una línea temporal que abarca la escucha profunda de Pauline Oliveros, el turntablismo radical de Christian Marclay y cualquier movimiento conceptual capaz de producir su propio texto. Claro que no hay un manifiesto que explique a Dueñez, pero en su lugar están sus compilados subidos a YouTube por Sabotage Media, en los que cada canción es una prueba de porqué Monterrey fue conocida como la Colombia regia.

Iniciar el trabajo

Jorge: iniciamos la digitalización justo antes de un viaje a California, mediante una invitación del sello Rolas. Lo hicimos porque estaban lanzando discos y en ese momento don Gabriel abrió la compuerta de todo ese material, más de 10 cajas de casetes y cedés, de rebajadas y saludos. Don Gabriel los vendía en el tianguis Puente del papa, donde nació este gusto por las rebajadas en este formato. Dentro de esas cajas vimos que Don Gabriel guardaba un libro con todas las compilaciones, donde menciona cada uno de estos casetes.

Lo que presentarán en el salón

Gaby: tocaré música de Alfredo Gutiérrez, todo lo que movemos en la cumbia en Monterrey, lo más movidón, aunque claro que la rebajada es parte de mi legado, y pues también Lizandro Meza, Súper Grupo, Liborio Reyes, mi padrino… Todo eso es lo que me gusta tocar, eso que los sonideros me han cultivado, con eso crecimos y me sé las canciones, las escuchaba en la cuna, ahí tengo fotos de mi papá enseñándome cómo poner los discos, ahora me aventé y ya sigo con el legado.

Toy: voy a presentar un material con una combinación de éxitos que llevarán a la audiencia hacia la Colombia regia, distintos géneros, algunas cosas que complementen una línea de tiempo, de lo que ha sido andar en la búsqueda de discos desde mediados de los ochenta.

Compilados y rebajadas

Jorge: La relación entre la Ciudad de México y Monterrey existe primero por los discos que llegaron por discos Fuentes y se distribuyeron por medio del sello Peerless como concesionaria de México, las dos ciudades compartieron compilaciones, se hicieron para ambas, en Monterrey gracias a Gabino Hernández, con Víctor Nani de conexión entre ellos. También tenemos entendido que se desarrollaron historias paralelas y distintas: en la Ciudad de México salsa y guaracha, y en Monterrey el vallenato. Desde Sabotaje y Sonido Dueñez no entramos en polémicas, sabemos que llegaron los discos a la Ciudad de México, y las rebajadas tenemos entendido que se inventaron en ésta, pero el nombre de las rebajadas se inventó aquí en Monterrey: así le puso la familia Dueñez, desde la primera hasta la ciento y pico.